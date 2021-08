Bestuurder motorscooter komt om op A10, mogelijk na botsing met slagboom

Het ongeval vond plaats nabij de afslag van de S102 in de richting van Zaanstad. De politie is in het onderzoek naar de toedracht op zoek naar getuigen. Bestuurders die een dashcam in hun auto of op hun motor hebben wordt verzocht om hun materiaal te bekijken of hier wellicht beelden op staan.

Of de bestuurder een man of vrouw is, meldt de politie niet.