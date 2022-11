Verzekeraar hoeft juridische kosten Sywert van Lienden niet te vergoeden

Zij vechten momenteel een oordeel van de rechtbank in Amsterdam aan hen te ontslaan als bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Maar HDI heeft naar eigen zeggen „geen enkele aanwijzing” dat dit beroep kans van slagen heeft.

De rechtbank in Rotterdam zegt dat de twee niet „aannemelijk hebben gemaakt dat zij een spoedeisend belang hebben bij hun vordering, die in wezen een geldvordering is.” Zo zijn er volgens de rechter geen concrete en onderbouwde gegevens beschikbaar gesteld over hun actuele inkomsten en hun vermogen. Ook doet de verzekeraar een beroep op de polisvoorwaarden „die haar zeer ruime bevoegdheden geven om te beslissen over, bijvoorbeeld, het voeren van verweer of het berusten in een uitspraak.”

Door justitie is beslag gelegd op onder meer bankrekeningen en voertuigen van Van Lienden en Damme. „We zijn privé van a tot z op slot gezet”, zei Van Lienden hierover tijdens de behandeling van de zaak. „Ik heb moeite om in de dagelijkse behoeftes te voorzien, laat staan een verdediging op te tuigen voor alles dat gaat komen.” De kosten voor dit kort geding komen nu ook voor rekening van het duo.

Het kort geding tegen de verzekeraar en het hoger beroep bij het hof over het ontslag als bestuurder staan los van het strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden, Damme en de derde zakenpartner Camille van Gestel in de mondkapjesaffaire. Ze worden verdacht van onder meer witwassen.