Onbewapende grensbewakers op luchthavens

Tegen de krant zegt Hans Molenaar, verantwoordelijk voor de activiteiten van de marechaussee op Schiphol, dat met de inzet van de extra mensen de drukte en de wachttijd op piekmomenten verlaagd moet worden. Zij krijgen een opleiding van vier weken, die bestaat uit tachtig uur zelfstudie en acht zogeheten ’contactmomenten’, gevolgd door drie maanden stage. Het betreft een proefproject, dat een vervolg is op een eerder experiment met een ongewapende reservist van vorig jaar.

Door een groeiend aantal passagiers op Schiphol ontstonden in de meivakantie vorig jaar op Schiphol lange rijen bij de incheckbalies, bagage- en paspoortcontrole. Schiphol pleitte toen al voor de extra inzet van marechaussee. De politiek heeft al toegezegd dat de Marechaussee in totaal 417 extra volwaardige medewerkers krijgt. De 120 zogenoemde ’eerstelijnsgrensbewakers’ komen daar bovenop. Zij starten in april in een proefperiode en worden ingezet op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport.