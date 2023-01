Premium Het beste van De Telegraaf

Kremlin opent jacht op gevluchte Russen: ’Schurken die op kosten van ons land leven’

De resten van een gebouw waar Russische militairen ingekwartierd waren en dat is beschoten door de Oekraïense strijdkrachten. Ⓒ AFP

MOSKOU - Het Russische parlement heeft zijn pijlen gericht op landgenoten die het land hebben ontvlucht vanwege de oorlog in Oekraïne. „Voor de meerderheid van de vertrokken ’sterren’ is Rusland niet hun moederland, maar een voederbak”, aldus Doemalid Jelena Jampolskaja van Poetins partij Verenigd Rusland. „Dat betekent dat we systematisch al hun voedingsbronnen moeten wegnemen.”