Aangifte tegen politie om inkoop

Inmiddels is er aangifte gedaan van misleiding, machtsmisbruik, chantage en bedrog door Gerard van Hoeven, directeur van Tomar Europe. Eerder bracht hij als klokkenluider het corruptieschandaal rond autoleverancier Pon aan het licht, de grootste fraudezaak ooit bij de politie.

Dat de aanbestedingsprocedure niet correct is verlopen, blijkt uit stukken die bij de hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket, Fred Westerbeke, zijn ingediend en ook in het bezit zijn van De Telegraaf.

Tomar deed via haar dealer mee aan de aanbestedingsprocedure waarmee tien miljoen euro was gemoeid. Het bedrijf levert vooral apparatuur aan politie- en brandweerdiensten.

„Ik ben geen slecht verliezer die achteraf pas zeurt, maar heb gedurende het proces al aan de bel getrokken”, stelt Van Hoeven. „Het programma van voorwaarden bij de aanbesteding van alcoholtesten was zo geschreven dat er maar één partij aan kon voldoen. Bovendien is er gesjoemeld met wetgeving en testresultaten”, zegt de klokkenluider, die in de aangifte nauwkeurig uiteenzet waar in de procedure volgens hem fouten zijn gemaakt.

Volgens Van Hoeven herhaalt de geschiedenis zich. „Bij de aanbesteding van politievoertuigen in 2010 kon Pon als enige autodealer voldoen aan de eisen van de politie. Volkswagen ging er zo met een order van honderden miljoenen euro’s vandoor. Je ziet nu een 100 procent zelfde situatie.”

De korpsleiding van de Nationale Politie zegt dat de feiten waarvan het bedrijf de politie beschuldigt, al eerder zijn onderzocht door onder meer de Rijksrecherche.

„Tijdens deze onderzoeken zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. De aangifte bevat geen nieuwe informatie. Een klacht van Tomar over de lopende aanbesteding van alcoholtesters, over een verkeerd uitgevoerde gebruikerstest, is door de Klachtencommissie Inkoop van de politie wél gegrond verklaard. De fout is vervolgens hersteld door het gunningproces opnieuw te laten plaatsvinden”, zo laat de korpsleiding weten.

„Wij wachten verder bericht van het OM over de aangifte af en zullen alle medewerking aan een eventueel nader onderzoek verlenen”, aldus een woordvoerder.

Van der Hoeven lacht om de interne onderzoeken. „Het is de slager die zijn eigen vlees keurt. Ik heb het OM een volledig dossier overhandigd waarmee ze voldoende munitie hebben om net zoals in de Pon-zaak orde op zaken te stellen.”