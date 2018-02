Stroomstootwapens ruim 300 keer gebruikt

De cijfers uit de proefperiode van een jaar, die vorig jaar februari begon, worden meegenomen in een evaluatie van de Politieacademie. Die is volgens de plannen voor de zomer gereed, waarna het aan de politiek is om te besluiten of het stroomstootwapen wordt toegevoegd aan de politie-uitrusting. In de regio’s waar het wapen werd uitgeprobeerd (Zwolle, Amersfoort, Rotterdam en Noord-Nederland) mogen de agenten het tot dat moment in elk geval blijven gebruiken.

Met het letsel na gebruik van het stroomstootwapen valt het volgens de politie wel mee. Verdachten die na toepassing vrijwel allemaal werden onderzocht, liepen alleen twee penetratiewondjes op. Die ontstaan als met het wapen elektriciteitsdraden op de verzetpleger worden afgevuurd. Slechts in een geval waren de gevolgen ernstiger omdat een verdachte de controle over zijn spieren verloor en ten val kwam.

Van de de 119 gevallen waarin het stroomstootwapen daadwerkelijk werd gebruikt, gebeurde dat 65 keer door het afvuren van de stroomdraden. Bij 54 incidenten werd het apparaat rechtstreeks op de huid van een verdachte gezet, in de zogenoemde stunmodus. Daardoor ontvangt de verdachte rechtstreeks een pijnprikkel en kan deze met minder problemen onder controle worden gebracht. Wel wordt daar wegens kritiek op deze toepassing in het eindrapport nog nader aandacht aan geschonken.

Het stroomstootwapen wordt uitgeprobeerd om het gat te dichten tussen het gebruik van wapenstok of pepperspray en zwaardere geweldsmiddelen.

Volgens Willem Woelders, voorzitter van de stuurgroep stroomstootwapen, zijn agenten enthousiast over de toepassing. Als ze het stroomstootwapen niet hadden, zouden ze eerder naar andere geweldsmiddelen moeten grijpen. „Met het stroomstootwapen kun je op een relatief eenvoudige manier mensen onder controle brengen, met een kleine kans op letsel. Andere geweldsmiddelen, zoals een hond, fors fysiek geweld of een vuurwapen, leveren meestal veel meer en ernstiger verwondingen op.”