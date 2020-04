Peru schrapt lockdown per geslacht

De maatregel was net een week van kracht. De lockdown op basis van geslacht werd bekritiseerd door activisten, die vreesden voor geslachtsdiscriminatie. Het geslacht dat wel het recht had de deur uit te gaan, mocht dat alleen doen om voedsel en medicijnen te halen of financiële handelingen uit te voeren.

Andere maatregelen in Peru gelden tot en met 26 april. Het land heeft bijna 6000 coronagevallen en 169 geregistreerde doden.