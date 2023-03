Brandend materiaal zorgt voor brand op onderliggende balkons Flatbrand Ede uit, onduidelijk wanneer bewoners terug kunnen

EDE - De brand die woensdag aan het einde van de middag woedde in een flat in Ede was rond 19.00 uur uit, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Een persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer had rook ingeademd, het is niet duidelijk of het om de bewoner van het appartement op de vierde verdieping gaat, waar de brand rond 17.30 uur was ontstaan.