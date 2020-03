Trump poeslief tegen Xi Jinping

Een Oekraïens Antonov-12 toestel staat op het punt om 74 ton aan gezichtsmaskers, ademhalingsapparatuur en testmateriaal uit te laden op het vliegveld van de Slowaakse hoofdstad Bratislava, allemaal gedoneerd door de Chinese regering. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich gisteravond in een telefoongesprek met zijn Chinese evenknie Xi Jinping opvallend verzoenend getoond. In tegenstelling tot de afgelopen weken viel er geen onvertogen woord en had Trump slechts lovende woorden over voor Xi.