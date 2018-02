Prooi van de tabaksindustrie

De aandacht voor de kruistocht tegen de tabaksindustrie van advocate Bénédicte Ficq deed mij de laatste tijd denken aan een oude benedenbuurman. Ook het nieuws dat het gerechtshof in Den Haag jongstleden dinsdag heeft bepaald dat speciale rookruimtes in horecagelegenheden moeten verdwijnen, deed mij denken aan de benedenbuurman. Hij was een zonderling. Een buitenbeentje.