Gabriel: sancties tegen Rusland versoepelen

Gabriel noemde het „niet realistisch” om te staan op de volledige uitvoering van het vredesakkoord van Minsk zonder een deel van de sancties los te laten.

Volgens de Duitse minister zijn er nog steeds een aantal fundamentele meningsverschillen over het Russische voorstel om VN-vredestroepen in het oosten van Oekraïne in te zetten. Toch noemde hij het „een van de weinige realistische opties” om de situatie in de regio vlot te trekken.

Sinds 2014 zijn 10.000 mensen in het gebied om het leven gekomen.