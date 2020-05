Daling in dagelijks aantal coronadoden in de VS

Volgens de meest recente cijfers zijn in de VS sinds het begin van de corona-uitbraak 97.048 mensen gestorven aan het virus. Dat is het hoogste dodental ter wereld. In het land zijn tot dusver ruim 1,6 miljoen besmettingen vastgesteld.

The New York Times heeft de voorpagina van zondag geheel gevuld met de namen, leeftijden, korte beschrijvingen en woonplaatsen van duizend Amerikanen die de afgelopen tijd zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De krant komt met het eerbetoon vanwege het naderen van de grens van 100.000 coronadoden in het land. „Amerikaanse sterfgevallen naderen de 100.000, een ontelbaar verlies”, kopt het medium.