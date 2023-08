Russisch ruimtevaartuig Luna-25 neergestort op de maan

De Luna-25 had later deze maand gecontroleerd op de maan moeten neerkomen. Niet alleen de Russen voerden zo’n missie uit. India is met een eigen vaartuig onderweg naar de maan. De Chandrayaan-3 moet later deze maand landen. India hoopt het vierde land te worden dat met succes een maanlanding uitvoert, na de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en China.

Het mislukken van de Luna-25-missie is een klap voor Rusland. Dat heeft tijdens de Koude Oorlog veel successen geboekt op ruimtevaartgebied. De toenmalige Sovjet-Unie was in 1966 het eerste land dat erin slaagde om zacht op de maan te landen. Die communistische grootmacht bracht in 1961 ook de eerste mens in de ruimte. Dat was de kosmonaut Joeri Gagarin.