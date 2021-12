Golf van haat overspoelt politici: ’Bijl aan wortel van onze democratie’

Buitenland

Trump verliest beroepszaak over documenten bestorming Capitool

Een Amerikaans gerechtshof heeft in hoger beroep de eis van ex-president Donald Trump verworpen om geen presidentiële documenten over de bestorming van het Capitool op 6 januari vrij te geven. Hij vocht een besluit daarover van zijn opvolger Joe Biden aan bij het gerechtshof in het District of Colum...