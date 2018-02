Doodstraf voor serie-kindermoordenaar

Het lichaam van het meisje werd in januari in een vuilcontainer gevonden in Kasur, ten zuiden van Lahore. Bewoners van het gebied zeiden dat het de twaalfde keer in een jaar was dat een meisje was vermoord.

Volgens de politie is het dna van de man op de lichamen van acht andere meisjes aangetroffen. De 24-jarige verdachte wordt later berecht in de andere zaken.