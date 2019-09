Vlaardings Al Qaeda-lid verdiepte zich in drone-aanslag

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

Vlaardingen - Een 25-jarige Vlaardinger verdiepte zich in het gebruik van drones met explosieven voor een terreuraanslag. De zaak van Abdulkadir Ü., verdacht van lidmaatschap van Al-Qaeda, is het eerste geval waarbij een Nederlandse jihadist in beeld is vanwege het beoogde gebruik van drones als terreurwapen. De nationaal terreurbestrijder NCTV waarschuwde in april 2017 al voor het gebruik van dit middel door terroristen.