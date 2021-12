Nieuw regeerakkoord Lastenverlichting brengt koopkrachtplus, maar inflatiezorg blijft

Door parlementaire redactie Kopieer naar clipboard

Drukte ronde de feestdagen in de winkelstraten van Dordrecht. Ⓒ Foto ANP/HH

Den Haag - De 3 miljard euro aan lastenverlichting die het nieuwe kabinet wil doorvoeren, zorgen in elk geval op papier voor een koopkrachtplus in de komende jaren. Maar wat daarvan overblijft, is nog onduidelijk: de hard gestegen inflatie van de laatste tijd zit nog niet in de berekeningen.