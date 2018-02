Deze Nederlander is in Gangneung, maar niet om oranje te steunen...

Michiel Wiltvank: „Sábliková verdient alle support. In Nederlandse commerciële ploegen is alles perfect geregeld. Tsjechië kent totaal geen schaatscultuur.” Ⓒ De Telegraaf

PYEONGCHANG - Het Nederlandse schaatslegioen in het olympische Gangneung kent een vreemde eend in de bijt. Geen oranje uitdossingen voor Michiel Wiltvank (30) uit Vriezenveen. Hij is in Zuid-Korea voor zijn Tsjechische schaatsidool Martina Sábliková.