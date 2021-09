Twaalf mensen naar ziekenhuis na inademen rook zwembad Joure

Ⓒ Noordernieuws

JOURE - Twaalf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze ademhalingsproblemen kregen na het inademen van rook in het zwembad in het Friese Joure. Volgens de brandweer was er geen brand, maar werd de rook veroorzaakt door een chemische reactie in een machine in de kelder die zout omzet in chloor voor het zwembad.