Russische piloot gaat er met zijn helikopter vandoor naar Oekraïne

De operatie zou een half jaar geleden al in de steigers zijn gezet. De helikopter, volgeladen met reserveonderdelen voor de Su-27 en Su 30 gevechtsvliegtuigen, vloog tussen twee Russische luchtmachtbases, toen de piloot ineens de wijk nam naar Oekraïne. De twee andere bemanningsleden aan boord wisten niets van de plannen van de piloot en waar de helikopter naar op weg was. Zij werden door Oekraïense special forces gedood nadat het toestel in de buurt van Charkov geland was.

De familie van de gedeserteerde piloot was al eerder in een geheime operatie naar Oekraïne overgebracht.

Andrij Joesov, een woordvoerder van de GUR, bevestigde desgevraagd de informatie, maar ging verder niet op de details in. „Ja, die informatie klopt, maar we moeten nog even wachten. Er wordt nog met de bemanning gewerkt. Alles in prima, we houden jullie op de hoogte,” verklaarde hij op de Oekraïense tv. Joesov was er op dat moment duidelijk nog niet van op de hoogte dat er twee Russische bemanningsleden gedood waren.