Ondanks nieuw dna-profiel geen doorbraak in cold case ’kermismoord’ Wies Hensen

Het leek zo hoopvol in de zomer van 2021. Eindelijk beschikte de recherche over een dna-profiel van de vermoedelijke dader. De politie zette veertien rechercheurs op de zaak en lanceerde een grootscheepse campagne in de jacht op de dader. Maar het nieuwe profiel, de massale aandacht, een verhoogde beloning van 30.000 euro en bijna 200 tips brachten niet de gehoopte doorbraak.

,,Het onderzoek naar de informatie die is voortgekomen uit tips en verhoren is afgerond. Eventuele getuigen en tipgevers die zich alsnog aandienen worden gehoord. Vooralsnog heeft alle informatie en het onderzoek dat is gedaan niet geleid tot een concreet resultaat”, laat de politie Oost-Brabant weten aan De Telegraaf.

Seksueel motief

Wies Hensen verdween op 29 augustus 1989 van de kermis in haar woonplaats. De volgende dag werd ze dood teruggevonden in een sloot in Dommelen. Ze bleek door verstikking om het leven gekomen, de politie gaat uit van een seksueel motief. Het lichaam was op mensonterende wijze gedumpt. Een dader is nooit gevonden.

De politie startte in augustus een grote publiciteitscampagne waarin voor het eerst een virtualrealitybril werd ingezet. De politie stond vier dagen lang met een Mobiel Media Lab op de kermis in Budel waar Wies 32 jaar eerder verdween. Via de VR-bril konden bezoekers de plaats delict, de plek waar Wies Hensen gevonden is, bekijken.