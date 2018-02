Turkije ontkent gebruik gifgas in Afrin

„Dit zijn ongegronde beschuldigingen. Turkije heeft nooit chemische wapens gebruikt. We passen ontzettend op de burgers tijdens operatie Olijftak”, zei een diplomaat.

Door de gifgasaanval zouden zes mensen verstikkingsverschijnselen hebben opgelopen. Volgens de diplomaat klopt dit niet en is er sprake van „zwartmakerij.”

Volgens een woordvoerder van de Koerdische YPG-militie in Afrin troffen de Turkse bombardementen een dorp vlakbij de Turkse grens. Daarbij kregen zes mensen ademhalingsproblemen en andere symptomen die wijzen op het gebruik van gifgas. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten bevestigde het verhaal van de woordvoerder. De in Groot-Brittannië gevestigde organisatie baseert zich op lokale bronnen.

Turkije viel Afrin 20 januari binnen en krijgt daarbij hulp van Syrische rebellen. De Turken proberen in Afrin de Syrisch Koerdische militie YPG te verdrijven. De militie krijgt steun van de Amerikanen in de strijd tegen IS. De YPG is volgens de Turken een deel van de PKK die op de lijst van terroristische groepen staat.