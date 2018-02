Lavrov noemt aanklacht VS ’gewauwel’

Lavrov zei tegen de deelnemers aan de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München dat zelfs vicepresident Michael Pence en anderen vragen hadden gesteld over het Amerikaanse onderzoek dat vrijdag werd gepubliceerd. „Eerst moeten wij feiten onder de ogen krijgen, tot dat moment is alles gewauwel”, zei hij.

Rusland heeft herhaaldelijk ontkend dat het de Amerikaanse verkiezingen heeft beïnvloed.