Bedroefd koppel sluit zaak na verkopen wapen aan Nikolas Cruz

Dat het semi-automatische geweer van het type AR-15 van Cruz bij hen over de toonbank ging, valt Michael en Lisa Morrison zwaar. Ze zijn „geschokt dat zoiets kan gebeuren”, laat hun advocaat weten aan Nydailynews.com.

„Ze veroordelen het gebruik van wapens uit woede. Het zijn lieve familiemensen, die geweld in alle vormen afkeuren”, aldus de raadsman.

Het stel zou willen dat mensen met psychische problemen geen wapens mogen kopen en ze hopen dat daar regelgeving voor komt. „Het zou een eerste stap zijn om ervoor te zorgen dat wapens kunnen worden gekocht voor dit verwerpelijke geweld.”

Uit respect naar de slachtoffers besloten Michael en Lisa Morrison hun winkel voorlopig te sluiten.

De FBI is bij het stel langsgegaan om te inspecteren of de verkoop van het geweer aan Cruz volgens alle regels is gegaan. Volgens de advocaat was dat het geval.