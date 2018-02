Deel 120: ’Dit noemen wij een vorm van mishandeling’

“Jij zegt toch alleen maar de verkeerde dingen. Wat is er precies gebeurd?” Ik vertelde mijn zus dat ik Josien buiten een klap had verkocht toen ze me uit had gescholden voor dom kippetje. “Eén klein tikje. En toen er naaktfoto’s van mij op internet verschenen en ik voortdurend door een anoniem nummer werd gebeld, deed de politie helemaal niks!”

Mishandeling

Er werd ons een foto van Josien met een blauw oog getoond. “Dit noemen wij toch een vorm van mishandeling. Uw zus heeft blijkbaar geweld gebruikt.” Mijn zus legde uit dat ik een verhouding had met de man van het slachtoffer en dat dit voor Josien blijkbaar een reden was om mij eens flink te treiteren.

