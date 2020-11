Tweede Kamer kraakt asielbeleid Broekers-Knol

Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid moest Broekers-Knol het ontgelden bij partijen van links tot rechts. De VVD-bewindsvrouw ligt al langer onder vuur en heeft donderdag flink wat uit te leggen als ze namens het kabinet kritiek vanuit de Tweede Kamer pareert.

Zelfs de eigen VVD vindt dat het asielstelsel drastisch op de schop moet. In navolging van wat premier Rutte eerder in De Telegraaf zei, wil ook VVD-Kamerlid Becker dat grenzen van de Schengenzone beter worden dichtgehouden. In noodgevallen moet Nederland de eigen grenzen volgens de liberalen zelfs sluiten en bewaken als er grote aantallen migranten naar ons land komen. Liever wil de partij dat er een mini-Schengenzone komt, waarin een groep omliggende landen gezamenlijk de grenzen bewaken.

Het plan kan rekenen op hoon vanuit de Kamer, omdat er net voor de verkiezingen weer ’stoere taal’ klinkt, terwijl de VVD nu al aan het roer zit. ’Een campagnetruc’, oordeelt Kamerlid Groothuizen van coalitiepartner D66. Hij vindt het vooral knap dat Becker de Kamer eensgezind tegen haar plannen krijgt. „Dat zal de staatssecretaris ook lukken als het over haar werk bij de IND gaat.”

De PVV maakte zoals gebruikelijk gehakt van het asielbeleid waar achtereenvolgens VVD-staatssecretarissen Teeven, Dijkhoff, Harbers en Broekers verantwoordelijk voor zijn geweest. „Het falen van Broekers en de VVD kent geen grenzen, illegale Marokkanen teisteren de wijken, maar zij is niet eens welkom in Rabat om te praten over terugkeer”, zegt PVV-Kamerlid Emiel van Dijk. Volgens hem zorgt de ’ongekend hoge instroom voor problemen’. „Migranten zorgen niet alleen voor overlast, maar ook voor gigantische kosten. Wekelijks al een miljoen euro aan procederende asielzoekers.”

Grote problemen dreigen

Volgens CDA-Kamerlid Van Toorenburg dreigen grote problemen nu de afhandeling van asielaanvragen nog altijd vastloopt. „Hoe kan het dat er zulke verkeerde inschattingen zijn gemaakt? Is de top van de IND zo losgezongen van de werkelijkheid?” Van Toorenburg ziet het als groot risico dat azc’s vollopen. „Vervolgens wil niemand meer een azc in de buurt. Het is niet goed verdeeld over het land.”

D66’er Groothuizen wijst erop dat problemen al jaren spelen. „Dat maakt pijnlijk duidelijk dat we niet verder zijn gekomen. De staatssecretaris wijst nu veelvuldig naar het coronavirus, dat was er ook al toen de taskforce in het voorjaar begon met wegwerken van de achterstanden.” Hij wijt de stapels dossiers die nog op de plank liggen aan bezuinigen bij de IND. „Daarna loop je achter de feiten aan. We kampen nog altijd met de naweeën van die keuze.”

’Rammelt aan alle kanten’

Ook de SP is het zat. SP-Kamerlid Jasper van Dijk is hard in zijn oordeel aan het adres van Broekers-Knol. „Het asielbeleid rammelt aan alle kanten. De asielketen is volledig vastgelopen. Volgend jaar wachten nog eens 27.000 statushouders extra op huisvesting terwijl er een wooncrisis is.” De SP’er opperde eerder zelfs dat de Kamer de positie van Broekers moet heroverwegen.

GL-Kamerlid Van Ojik vindt het niet te verkopen dat asielaanvragen zich opstapelen, terwijl honderden extra ambtenaren die voor de jaarwisseling weg moesten werken. „Maar er zijn nog 7000 zaken te gaan. Heeft de staatssecretaris zitten slapen? Of heeft ze de Kamer niet gemeld wat ze al wist?” Het nieuwe uitstel drijft asielzoekers volgens Van Ojik tot wanhoop.