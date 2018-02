Baudet ’wil kritiek totaal negeren’

Volgens Baudet zijn de tegenstanders van Forum er vooral op uit om zijn partij te beschadigen. Als zij hem van racisme beschuldigen en Baudet ontkent dat op zijn beurt, wat vervolgens opnieuw veel aandacht genereert, zorgt dat er alleen maar voor dat argeloze kijkers toch een link leggen in hun achterhoofd tussen Forum en racisme. En dat is volgens Baudet precies waar zijn tegenstanders op uit zijn. „De burgers die niet zo veel met politiek bezig zijn, daar blijft dan toch een beeld bij hangen over Forum van ’ja, daar was iets mee’.” Terwijl er volgens Baudet dus helemaal niets aan de hand is.

„Ik denk dat we het punt hebben bereikt dat we het gewoon totaal moeten negeren”, zegt Baudet daarom. Zijn collega-Kamerlid Theo Hiddema denkt ook dat het debat hierover niet meer werkt. Het verwijt dat hij racistisch is, raakt hem naar eigen zeggen, en spreekt hij fel tegen: „Als iemand kan bepalen dat je de menselijke hebbelijkheden en onhebbelijkheden niet kan aflezen aan de kleur, ben ik het wel.”

Forum heeft momenteel ook te maken met een groep die felle kritiek heeft op het gebrek aan interne partijdemocratie. Om die reden werden drie prominenten, die bij de verkiezingen nog kandidaat-Kamerlid waren, deze week uit de partij gezet. Ze noemden forum een ’sekte’ die met ’extreemrechts’ zou heulen.

Baudet zei vandaag op de ledendag van Forum dat er in een partij natuurlijk kritiek moet kunnen zijn, maar dit was volgens hem ondermijnend. Hij wil juist niet te veel bestuurslagen en extra inspraak nu de partij zo groeit. „Als we daar naar zouden luisteren, zou het leiden tot een LPF-scenario”, zegt hij over de kritiek.

Op de ledendag kreeg Baudet veel steun voor zijn opstelling, maar er waren ook zeker leden te vinden die meer democratie willen en vinden dat Forum hier niet te luchtig over mag doen. Bij de start van de ledendag kreeg Baudet de lachers op zijn hand door uit te leggen waar alles vandaag te vinden is in de Tweede Kamer. „Daar in de hoek hebben we FvD-spullen en daarachter kun je geroyeerd worden.” En nadat hij zijn standpunten uit de doeken had gedaan: „Ik had het hierover met Poetin in z’n datjsa en hij is het helemaal met me eens.”

Baudet zegt dat het goed mogelijk is om bij de Eerste Kamerverkiezingen „acht tot tien zetels” van de 75 te halen. Volgens hem wordt Forum dan een partij waar de regering niet meer om heen kan.

Onze verslaggever Jorn Jonker was aanwezig bij de ledendag van Forum voor Democratie.