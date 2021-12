Podium Astroworld veertig dagen na fataal incident afgebroken

De afgelopen weken moest alles op het festivalterrein blijven staan zodat de politie onderzoek kon doen naar de toedracht van het incident, schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ.

Tijdens het concert van Scott brak er paniek uit in het publiek. De rapper zegt zelf pas later gehoord te hebben wat er zich in de menigte voor hem heeft afgespeeld, ondanks dat er vanuit het publiek geroepen zou zijn het concert te staken.

Bekijk ook: Travis Scott hoorde nieuws over festivaldoden pas laat

Inmiddels lopen er verschillende rechtszaken tegen Scott en zijn mede-organisatoren, waarbij miljoenen dollars schadevergoeding worden geëist. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over het onderzoek naar de toedracht van het incident.