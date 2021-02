LIVE | Catalonië naar stembus tijdens coronacrisis

Catalonië kiest zondag een nieuw regionaal parlement van 135 zetels. De Spaanse regering hoopt dat de separatisten hun kleine meerderheid verliezen, maar in opiniepeilingen blijven de verschillende separatistische partijen in totaal vrijwel gelijk. Maar het coronavirus kan voor verrassingen zorgen volgens Spaanse media, mede omdat de opkomst waarschijnlijk veel lager wordt dan ruim drie jaar geleden en er veel relatief kleine partijen meedoen.

Grootste partij wordt naar verwachting de Socialistische Partij (PSC) met ruim een vijfde van de stemmen. De stembureaus voor de 5,5 miljoen kiezers sluiten om 20.00 uur. In het laatste uur van de opening kunnen ook coronapatiënten die in quarantaine leven, in persoon hun stem uitbrengen.

Het coronavirus lijkt de afscheiding van Spanje een beetje naar de politieke achtergrond te hebben gedreven, maar de onderling weliswaar verdeelde separatisten blijven hameren op een onafhankelijk Catalonië. Ze rekenen erop weer de meerderheid in het parlement te krijgen dankzij hun trouwe kiezers en dus denken ze baat te hebben bij de lage opkomst.

De separatisten vormen niet de meerderheid in Catalonië maar domineren de politiek al jaren, mede door de indeling van de kiesdistricten. De PSC is bijvoorbeeld sterk in de dichtbevolkte regio Barcelona waar meer kiezers nodig zijn om een parlementszetel te winnen dan in het achterland. In de herfst van 2017 deed de toenmalige separatistische regering van Catalonië een chaotische poging de onafhankelijkheid uit te roepen wat leidde tot direct ingrijpen vanuit Madrid.

Meer nieuws:

Binnenland

Buitenland

Ruim 6100 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd in Duitsland

Moderna mag hoeveelheid vaccin per flesje verhogen

Universiteit van Oxford gaat AstraZeneca-vaccin testen op kinderen

Financieel-economisch

Sport

Lockdown in Melbourne: Australian Open verder zonder publiek

Video/podscast

Entertainment/persoonlijk

Bekijk hier het coronanieuws van zaterdag 13 februari.