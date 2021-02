LIVE | ’Franse ziekenhuizen donderdag in crisismodus’

Het Franse ministerie van Volksgezondheid heeft regionale gezondheidsinstanties en ziekenhuizen gevraagd vanaf 18 februari in „crisisorganisatie” te gaan om zich voor te bereiden op een mogelijke toename van het aantal coronagevallen, meldt Le Journal Du Dimanche. Die toename zou worden veroorzaakt door besmettelijkere varianten van het longvirus.

Het aantal beschikbare ziekenhuisbedden wordt vergroot, niet-dringende operaties uitgesteld en al het beschikbare personeel opgetrommeld. De maatregelen komen overeen met soortgelijke stappen die in maart en november 2020 werden genomen toen Frankrijk in nationale lockdown ging.

„Deze crisisorganisatie moet in elke regio worden geïmplementeerd, ongeacht de mate van stress in het ziekenhuis en moet vanaf donderdag 18 februari operationeel zijn”, zei gezondheidsautoriteit DGS in een memo waaruit de krant citeert.

Frankrijk registreerde zaterdag 21.231 nieuwe coronagevallen, tegen 20.701 op vrijdag, waardoor het totale aantal op 3.448.617 komt. Daarmee staat het land op plek zes wereldwijd qua besmettingen. De Fransen hebben tot nu toe geen nieuwe lockdown ingevoerd, in de hoop dat de nationale avondklok die dagelijks om 18.00 uur ingaat voldoende soelaas biedt. Er vielen meer dan 80.000 coronagerelateerde doden.

