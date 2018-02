Massavaccinatie op Oost-Java tegen difterie

Volgens het hoofd van de gezondheidsorganisatie worden ook religieuze personen die verbonden zijn met grote organisaties als het ministerie voor Religieuze Zaken en moslimgroepen bij het project betrokken.

Verwacht wordt dat veel moslims zich tegen de injecties zullen verzetten, omdat ze twijfelen of het wel is toegestaan volgens hun geloof. „Sommige mensen hebben twijfels over de vaccinaties. We hebben hierop geanticipeerd door religieuze personen erbij te betrekken. Vaccinatie is belangrijk”, aldus het hoofd van de gezondheidsorganisatie.

Vorig jaar liepen 460 mensen de ziekte op in Oost-Java. Zestien mensen overleefden de ziekte niet.

Het vaccinatieprogramma wordt dit jaar in drie fasen worden uitgevoerd.