Brand in groot vluchtelingenkamp Lesbos

In Moria wonen ongeveer 19.000 vluchtelingen. Ⓒ REUTERS

ATHENE - In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is een grote brand uitgebroken. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Een brandweermedewerker zegt dat de oorzaak van de brand nog niet bekend is.