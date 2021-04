Bollenboeren zien selfietoerisme escaleren: ’Fietsen werden in de sloot gegooid’

Ⓒ Rias Immink

Het was gisteren weer raak: dagjesmensen in de Bollenstreek met meer oog voor de perfecte selfie dan voor de tulpen waar ze tussen stonden. Doorn in het oog van bollentelers, van wie Simon Pennings vooral begrip wil kweken. Geen hekken of prikkeldraad, maar ambassadeurs. „Die mensen zijn geen hooligans, maar klánten. Je moet uitleggen dat ze met hun enthousiasme de boel vernielen.”