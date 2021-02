Belastingdienst wil ’track & trace’-systeem

Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) in antwoord op Kamervragen van VVD-Kamerlid Lodders. Zij wees de D66-bewindsman op een voorstel van een advocatenbureau om de Belastingdienst een systeem op te laten tuigen waarin wordt bijgehouden wie de stukken die burgers inzenden in behandeling hebben genomen en hoe het daar nu mee voorstaat.

Een goed idee, vindt Lodders, aangezien het volgens haar ’met enige regelmaat’ voorkomt dat iemand stukken naar de Belastingdienst stuurt, maar die vervolgens onvindbaar zijn. Of dat het heel lang duurt voordat een medewerker van de fiscus zich erover ontfermt.

Voorjaar

Dat probleem ziet Vijlbrief ook en dus is hij bereid om het voorstel voor een ’track & trace’-systeem te omarmen. De Belastingdienst praat volgens Vijlbrief met meerdere partijen om zo’n systeem in te voeren, de staatssecretaris hoopt daar in het voorjaar meer duidelijkheid over te kunnen geven.