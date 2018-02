Helikoptercrash Mexico: 13 doden

OAXACA - Door een helikoptercrash in Mexico zijn dertien mensen om het leven gekomen. Het militaire toestel maakte met onder anderen de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur van de staat Oaxaca aan boord een inspectievlucht in het gebied dat vrijdag werd getroffen door een aardbeving. Door nog onbekende oorzaak stortte het voor de landing in Santiago Jamiltepec neer op een busje en mensen die het bezoek wilden verwelkomen.