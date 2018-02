Premier Rutte: populisme is goed

Een belangrijk keerpunt was voor Rutte de vluchtelingencrisis vanaf 2015: „Veel mensen vroegen zich toen bezorgd af of de politiek nog wel de controle had.” Volgens de VVD-premier is het belangrijk dat politici zich niet van het volk afkeren. Hij zei ook dat de grote Nederlandse partijen de opkomst van populistische partijen mede hebben veroorzaakt.

„Maar als land alleen lossen we de problemen niet op. Daar hebben we internationale organisaties bij nodig, zoals de EU, de NAVO en de VN. Nederland alleen had de deal met Turkije over de terugname van asielzoekers niet kunnen regelen. We blijven als vijfde economie van Europa toch een klein land.”

Ook heeft Nederland de NAVO hard nodig, vanwege de Russische dreiging op de oostflank en de veranderde zuidflank rond de Middellandse Zee, en Nederland is daarom tegen een Europees leger”, stelde Rutte. De Duitsers en de Fransen willen dat daarentegen wel, en voldoen net als Nederland bij lange na niet aan de norm van 2 procent van het bruto nationaal product, die volgens de NAVO in 2024 aan landsverdediging besteed moet worden.

„We moeten in staat zijn om ons eigen continent te verdedigen. Want we zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid”, zegt Rutte. Hij is blij dat de NAVO-bestedingen voor het eerst sinds jaren groeien. „We investeren nu vijf miljard euro extra, laten de Amerikanen niet alleen met de grootste NAVO-bijdrage, doen mee met internationale missies, vliegen als enige met onze F16’s boven Syrië en Irak.”