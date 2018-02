De Kwestie: ’Neem een voorbeeld aan Zwitserland’

Frank56 verwoordde het als volgt: „Terechte kritiek op afschaffing van het referendum. Het enige echte middel om te peilen wat de bevolking wil. Ik ben als Nederlander ook nooit geweest voor een raadgevend referendum, maar een bindend referendum. Maar in dit land krijg je niet wat je graag wilt.”

Dat het raadgevend referendum in zijn huidige vorm niet werkt, daarover is iedereen het wel eens. Maar dat heeft volgens u maar weinig te maken met de (lage) opkomst. Nee, het is de hoogmoed waarmee ’de politiek’ – en daarvoor gebruikt u in het algemeen van sterkere termen – de uitslag van een dergelijk referendum naast zich neerlegt.

Dhapu zegt daarover: „Volgens onze regering zijn wij te dom om beslissingen te nemen en daarom moet het referendum worden afgeschaft. De werkelijke reden is overduidelijk dat ze geen tegenspraak willen.”

Willen we dan allemaal over alles kunnen meepraten? Nou, misschien wel, maar niet iedereen ziet dat als een realistisch streven. Zaken als een Europese Grondwet (Nederlanders waren in meerderheid tegen, maar hij kwam er volgens velen onder een andere naam toch) en toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie (ook een meerderheid tegen, maar Den Haag dacht daar anders over), vereisen een gedegen dossierkennis en die ontbreekt simpelweg bij veel Nederlandse burgers. En dus moet je hen dat ook niet vragen, betoogt bijvoorbeeld De heer G.: „Weg met het referendum. Afschaffen ervan heeft niets te maken met aantasting van de democratie. We hebben een democratisch gekozen regering en volksvertegenwoordiging en we hebben volgens wettelijk vastgestelde procedures deze regering en volksvertegenwoordiging de bevoegdheid gegeven om te beslissen. Om tot een juiste keuze te komen, moet je van alle aspecten van een kwestie op de hoogte zijn, en de gevolgen van de keuze kunnen overzien. Het volk heeft in het algemeen die kennis niet, en is daardoor niet in staat om tot de juiste keuze te komen.”

Maar dan: het volk maar monddood maken om het volk het niet weet? Nee, zeker niet, zegt een meerderheid, waaronder Victorine: „Het referendum is een aan ons gegeven recht, dat mag niet zomaar afgepakt worden, omdat velen niet de moeite nemen om zich verdiepen waarover een betreffend referendum gaat of de argumenten, die minister Ollongren oppert. Degenen die wel begaan zijn, hebben gestemd toentertijd en dat aantal was voldoende.”

Toch een referendum dus, maar niet die vrijblijvend raadgevende variant, edoch een bindende. Velen van u wijzen naar Zwitserland, dat twee referendumvarianten kent en daar volgens u behoorlijk wel bij vaart. Een van de (vele) voorstanders van een Zwitsers model is jvandenberg: „Zwitserland kent het bindend referendum al meer dan honderd jaar en dat is de meest welvarende en de meest stabiele democratie van de wereld. Dat is niet toevallig. Een bindend referendum is een uitstekende manier om bestuurdertjes bij de les te houden en te voorkomen dat ze de voeling met de werkelijkheid verliezen en gaan vergeten waarom en voor wie ze er eigenlijk zitten. Dat is een kwaal die heel veel voorkomt bij bestuurdertjes, vooral als ze er langer zitten dan goed voor ze is.”

Nog één argument voor afschaffing van een referendum dan: het zal wel volgens de regels zijn, maar er komen tot dusver zo weinig mensen stemmen. Logisch, zegt Hendrik G.: „Zou die opkomst te maken hebben met het feit dat de kiezer er niets voor voelt om naar de stembus te gaan, als hij weet dat er met zijn mening niets wordt gedaan?”