Spong: getuigen horen in beschadigde huizen

ASSEN - De rechter-commissaris zou gedupeerden van de aardbevingen in Groningen als getuigen moeten horen in hun door scheuren beschadigde woningen. Die suggestie heeft advocaat Gerard Spong neergelegd bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in Assen. Volgens Spong heeft de rechter-commissaris zijn suggestie in beraad.