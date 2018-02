Franciscus wil Paulus VI heilig verklaren

De Italiaanse Paulus VI werd in juni 1963 gekozen tot opvolger van de populaire paus Johannes XXIII. Hij stierf in augustus 1978. Paulus is wellicht het meest bekend om zijn controversiële encycliek Humanae Vitae (Van het menselijk leven), waarin hij het gebruik van voorbehoedmiddelen als de pil en het condoom verbood.

Paulus werd in 2014 zalig verklaard nadat hem een eerste wonder werd toegewezen. Begin deze maand erkende een theologische en medische commissie van het Vaticaan een tweede wonder. Een wonder is meestal de medisch onverklaarbare genezing van iemand. Bij twee of meer wonderen kan de paus de zalige heilig verklaren.

Simonis

Paulus wordt de derde paus die Franciscus sinds zijn aantreden vijf jaar geleden heilig heeft verklaard. De anderen zijn Johannes XXIII, die in 1963 stierf, en Johannes Paulus II, die in 2005 overleed.

In Nederland was Paulus verantwoordelijk voor de benoeming van de conservatieve bisschoppen Ad Simonis (eind 1970) en Jo Gijsen (1972). Die benoemingen waren onder meer bedoeld om de invloed van de ’gewone’ gelovigen op het bisschoppelijk beleid terug te dringen.