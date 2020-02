Verdachte moord claimt onschuld maar blijft in cel

AMSTERDAM - De 49-jarige Abdallah M. heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bezworen dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van Seif Ahmed (34), die op 1 oktober doodgeschoten in zijn auto werd gevonden bij een tuinpark op de Buitensingel in Duivendrecht. Op de achterbank zat zijn dochter van veertien maanden.