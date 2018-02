’Ben ik de reïncarnatie van soldaat Morgan?’

Bas Steman bij graf van de Engelse soldaat Morgan, van wie hij een reïncarnatie zou zijn. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

ZUTPHEN - Het klinkt eigenlijk te krankzinnig om te geloven: een televisiemaker die na een traumatische ervaring erachter komt dat hij in een vorig leven een in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Britse soldaat is geweest. Toch is dat exact wat Bas Steman (46) uit Zutphen naar eigen zeggen overkwam. Hij schreef de roman ’Morgan, een liefde’ over de bizarre geschiedenis, die volgens hem van a tot z waar is gebeurd.