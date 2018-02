Knegt woedend om schwalbe

Ⓒ ANP

PYEONGCHANG - Er werd gerekend op minimaal één medaille tijdens de derde shorttrackdag, maar het werd een deceptie. De vijfde plaats van Jorien ter Mors op de 1500 meter was misschien aardig, maar dat kon het wrange gevoel niet wegnemen. De diskwalificatie van Sjinkie Knegt in de kwartfinale van de 1000 meter dreunde namelijk nog tot in de nachtelijke uurtjes door. ,,Natuurlijk ben ik kwaad, maar het is wat het is.”