West-Afrikaanse delegatie in Niger voor overleg met coupplegers

De delegatie onder leiding van de Nigeriaanse oud-president Abdulsalami Abubakar werd bij aankomst op het vliegveld verwelkomd door Ali Mahaman Lamine Zeine, die door het leger is aangesteld als premier. Later sprak de afvaardiging met coupleider Tchiani, die tot dusver gesprekken met ECOWAS had geweigerd. Vervolgens bracht de delegatie een bezoek aan Bazoum, die sinds de staatsgreep van 26 juli wordt vastgehouden door de junta.

ECOWAS-lidstaten eisen dat de democratie in Niger wordt hersteld en hebben gewaarschuwd dat ze militair kunnen ingrijpen om dat af te dwingen. De organisatie zegt de voorkeur te geven aan een vreedzame oplossing voor het conflict, maar daar moeten de militairen in Niger dan wel aan meewerken. Ze legden eerder al een ultimatum naast zich neer om de macht weer uit handen te geven en de democratisch verkozen president Bazoum te laten gaan.

Buurlanden voeren de druk steeds verder op. Er zou al een „D-Day” voor militaire interventie zijn vastgelegd voor als overleg op niets uitloopt.

Begin augustus ging ook al een ECOWAS-delegatie naar Niger, maar de vertegenwoordigers keerden toen huiswaarts zonder de coupplegers of Bazoum te hebben gesproken.

Niger is het vierde West-Afrikaanse land waar sinds 2020 een militaire coup heeft plaatsgevonden. De andere landen zijn Mali, Burkina Faso en Guinee. Deze drie landen en Kaapverdië zijn de enige landen van de ECOWAS die geen militairen willen leveren voor een interventie in Niger. De elf andere landen zijn volgens een commissaris wel daartoe bereid. Niger is zelf ook lid van het samenwerkingsverband.