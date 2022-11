Hoekstra maakt Marokko-deal openbaar: steun voor Marokkaans centrum in Amsterdam

In het ’actieplan’ van vier kantjes – ondertekend in juli 2021 – beloven de Nederlandse en Marokkaanse autoriteiten intensiever te gaan samenwerken. Zo willen beide landen ’werken aan het samenbrengen van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland en de Nederlandse gemeenschap in Marokko’. Dat kan gebeuren door ’de gezamenlijke organisatie van economische activiteiten en artistieke en culturele activiteiten’.

Volgens de ondertekenaars kan het Marokkaans Cultureel Centrum in Amsterdam ’een inspirerende katalysator’ zijn voor deze samenwerking. Ook beloven de landen ’zich niet te mengen in binnenlandse aangelegenheden’. Dat is opvallend, omdat voormalig minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zich ooit kritisch uitsprak over de hoogte van gevangenisstraffen voor demonstranten in Marokko.

Nederland wil de banden met Marokko aanhalen, in de hoop dat het Noord-Afrikaanse land meer afgewezen asielzoekers terugneemt. Vorige maand werd bekend dat Nederland binnenkort weer afgewezen Marokkaanse asielzoekers kan terugsturen. De regering in Rabat werkt mee aan het afgeven van reisdocumenten voor deze groep kansloze immigranten.

Openbaar maken

PvdA-Kamerlid Kati Piri drong vorige week aan op openbaarmaking van de afspraken tussen Nederland en Marokko. Minister Hoekstra weigerde dat: „Wat wij diplomatiek overeen gekomen zijn, is dat we dat soort documenten niet op straat gooien”, zei hij toen. De Kamer nam daar geen genoegen mee. Na overleg met Marokko heeft Hoekstra het ’actieplan’ nu toch naar buiten gebracht.

In het stuk – dat in het Frans is opgesteld – staat dat de twee landen vooraf overleggen over financiële steun aan hulporganisaties en ngo’s. „Het is zeer ongebruikelijk om autocratische regimes toestemming te vragen om ngo’s te financieren”, zegt PvdA’er Piri daarover. Zij noemt het ook ’controversieel’ dat wordt gestart met onderhandelingen over een uitleveringsverdrag. Nu is er nog geen uitleveringsverdrag met Marokko, omdat het land volgens critici geen onafhankelijke rechtspraak heeft.

Nederland en Marokko beloofden ook ’de samenwerking en coördinatie op het terrein van migratie te verbeteren’. Ook wordt er weer onderhandeld over de hoogte van Nederlandse uitkeringen in Marokko. Daarover ontstond in 2015 flinke ruzie. Nederland wilde de uitkeringen met 40 procent verlagen, tot woede van Marokko. De regering in Rabat wilde dat de uitkeringen net zo hoog blijven als in Nederland.