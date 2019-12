2000 kilo zwaar vuurwerk in Enschede

De politie trof in totaal op verschillende locaties tweeduizend kilo illegaal vuurwerk aan. Ⓒ Politie

ENSCHEDE - Een 29-jarige man is in Enschede op heteraad betrapt met talloze dozen illegaal vuurwerk in zijn auto. Op twee andere locaties werd nog meer vuurwerk aangetroffen. In totaal gaat het om tweeduizend kilo knalwerk.