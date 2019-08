Nederlandse jagers op pad: één gewond aan been

Volgens de politie werd het slachtoffer geraakt in zijn been. Het zou gaan om een ongeluk. De man is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het voorval vond rond 10.00 uur plaats aan de Noorderweg. Toen een van hen de twee jagers zijn jachtgeweer in de auto legde, en vervolgens in het voertuig ging rommelen, viel het wapen en ging het onverwachts af, zo luidt de voorlopige uitleg van de politie.

Een van de twee jagers, degene die niet gewond raakte, zegt dat hij degene is die het geweer liet vallen. „Ik ben een kwartier alleen met hem geweest”, zegt de jager tegen NH Nieuws. „En heb geprobeerd om hem wakker te houden door met hem te praten. Hij was nog bij bewustzijn toen hij werd opgehaald.”

„Ik ben er dood- en doodziek van. Het is een ontzettend geluk geweest dat het niet erger is afgelopen.”

Agenten kwamen na het incident ter plaatse. In een van de auto’s is een kogelgat te zien, omdat het om hagelkogels ging. Andere kogels kwamen in het been terecht. Een woordvoerder meldt dat nog een onderzoek wordt verricht. „De forensische opsporing is bezig, we willen uitzoeken wat er precies is gebeurd.”