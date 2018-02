’Problemen bij politie A’dam door verbroken relaties binnen korps’

„In sommige teams heeft meer dan de helft van de medewerkers een relatie met een collega. Dus als het misgaat, hebben wij twee problemen. Nog los van het feit dat we een van beide medewerkers moeten overplaatsen, leiden relatiebreuken tot meer ziekteverzuim. Dus daar moeten wij iets mee”, zegt korpschef Pieter Jaap Aalbersberg tegen het AD.

Volgens Aalbersberg hebben ’tientallen procenten’ van de agenten - en ook de leidinggevenden - een relatie met een collega. Maar dit gaat vaak niet goed. „De politie werkt 24/7. Als je geregeld acht uur met elkaar in een surveillanceauto zit, bloeit er weleens wat op. Samen maak je spannende situaties en vreselijke dingen mee. Daar praat je dan over met elkaar. En dat kan ertoe leiden dat je met een collega een betere relatie krijgt dan met je partner thuis.”

En dus moet de politeorganisatie snel actie ondernemen, onder meer door overplaatsing. Bovendien - bij samenwonen- moet er een nieuwe woning gezocht worden. „Een nieuwe woning vinden is in Amsterdam ook een probleem. Vroeger had de politie een eigen huisvestingsprogramma, maar tegenwoordig kunnen wij op dat gebied helaas niets meer doen.”