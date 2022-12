Partner verdachte vicevoorzitter EU-parlement bekent omkoping door Qatar en Marokko

De kranten Le Soir en La Repubblica melden op basis van geheime rechtbankstukken dat Giorgi heeft toegegeven betrokken te zijn bij omkoping door Qatar en Marokko.

In de Brusselse woning van Giorgi en Kaili werd vrijdag tijdens een huiszoeking 150.000 euro aan cashgeld aangetroffen. De vader van Kaili werd in een hotel aangetroffen met een koffer vol bankbiljetten.

Parlementsmedewerker Giorgi bevestigde verder dat de Italiaanse ex-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, eveneens een sociaaldemocraat, aan het hoofd staat van de ’organisatie’.

Smeergeld

Panzeri heeft op zijn beurt twee andere Europarlementariërs van de sociaaldemocraten voor de bus gegooid. Volgens hem hebben de Italiaanse Andrea Cozzolino en de Belg Marc Tarabella smeergeld ontvangen.

Tarabella ontkende eerder deze week smeergeld te hebben ontvangen. Hij is door de Franstalige Parti Socialiste geschorst. Afgelopen zaterdag was er bij de politicus, al sinds 1995 burgemeester van Anthisnes, een huiszoeking. De Waal is niet gearresteerd.

Enkelband

De Belgische rechter heeft woensdag besloten dat Giorgi en Panzeri langer in de cel moeten blijven. Een Italiaanse lobbyist is vrijgelaten, maar moet nog wel een enkelband dragen.

De bekendste verdachte, Eva Kaili, kon woensdag niet in het Justitiepaleis verschijnen vanwege een staking onder gevangenispersoneel. De voormalige Griekse tv-ster moet nu volgende week donderdag voor het hekje verschijnen.

De socialite is inmiddels afgezet als delegatieleider van de Griekse sociaaldemocraten en is haar topfunctie als vicevoorzitter van het Europees Parlement kwijt. Via haar beroemde Griekse advocaat Michalis Dimitrakopoulos ontkent ze alle betrokkenheid.