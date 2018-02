Blogger die advocaat Dutroux bedreigde vrij

Na door de politierechter te zijn verhoord, mocht hij zaterdag gaan. De blogger mag geen commentaar meer leveren op Dutroux, in 2004 veroordeeld tot levenslang, en diens pleitbezorger Dayez. Hij blijft verdacht van wat het parket „bedreigingen met een criminele aanslag” noemt.

In het filmpje steekt Z. niet alleen het gewraakte boek aan, hij maakt ook duidelijk dat er daden kunnen volgen tegen de advocaat en roept de bevolking op in opstand te komen „in naam van de slachtoffers van dit monster.” Dayez pleit ervoor een gevangenisstraf maximaal 25 jaar te laten duren omdat het de bedoeling moet zijn een gedetineerde terug te brengen in de samenleving.