Officier eist tbs tegen man die vader beet en vermoordde: ’Nu is hij morsdood’

Agenten troffen de 84-jarige Manolo aan op de grond in zijn huis aan de Koornhorst in Amsterdam Zuidoost, badend in het bloed. De stevig gebouwde Gregory liet er destijds geen misverstand over bestaan. Hij had het gedaan, hij leed aan „temporary insanity”, zei hij.

Ontoerekeningsvatbaar

In de rechtbank van Amsterdam bleek hij zich daar vrijdag niets meer van te herinneren. Volgens de psychiater en psycholoog die hem onderzochten was hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Reden voor de officier van justitie om ontslag van rechtsvervolging te eisen en oplegging van tbs met voorwaarden.

Gregory R. lijdt volgens de deskundigen aan schizofrenie en verkeerde in de loop van het jaar 2021 in een steeds steviger greep van een psychose. Hij sprak met mensen die er niet waren, voelde beestjes kruipen onder zijn huid die hij te lijf ging met chloor, en gedroeg zich zo agressief dat zijn vader de angst om het hart sloeg. Zijn ex-vrouw hoorde tijdens een telefoongesprek Gregory tegen zijn vader roepen dat hij moest ophangen, „want het is de duivel.”

Bang

Manolo belde enkele dagen voor zijn dood de politie. Hij was bang voor zijn jongste zoon, zei hij. „Ik wil hem nu niet hebben. Ik kan niet voor hem zorgen, want ik ben een bejaarde man.” De agenten zagen geen aanleiding om hulpverlening in te schakelen. Gregory R. zei dat hij Christus was, maar kwam niet agressief over.

Dat was wat de familie van Manolo betreft een cruciale fout. De moeder en zus van Gregory R. hadden in het jaar ervoor ook al aan de bel getrokken over de toenemende verwarring waarin Gregory R. verkeerde. Vergeefs. „De drempel om dwang toe te passen zijn heel hoog”, legde de psychiater in de zittingszaal uit. Met dramatische gevolgen.

’Kleur verdwenen’

De familie van Manolo heeft sinds die fatale dag vlak na kerst het gevoel in een zwart-witfilm te zijn beland. „Alle kleur is uit het leven verdwenen”, zei zijn kleindochter. Zij ligt sinds het overlijden van haar opa wakker van de vraag of ze hem eigenlijk wel heeft omhelsd en heeft gezegd dat ze van hem hield de laatste keer dat ze hem zag.”

Uitspraak over twee weken.